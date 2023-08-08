Sivas'ta Sıkışan Yavru Köpekler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

SİVAS'ta yere sabitlenmiş kütüklerin arasında ayakları sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanına gidenler, çocuk parkı kenarında yere sabitlenmiş kütüklerin arasına ayakları sıkışan 2 yavru köpek gördü. Köpekleri kendi imkanları ile kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, alet ile kütüklerin arasını açıp, köpekleri sıkıştıkları yerden kurtardı. (DHA)