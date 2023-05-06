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Sivas'ta şiddetli rüzgar apartmanın çatısına zarar verdi

Sivas'ta şiddetli rüzgar apartmanın çatısına zarar verdi

Güncel Haberler

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Eğriköprü Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede 8 katlı bir apartmanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak arka kısma doğru devrildi.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem aldı.

Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemeleri için kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas Güncel Haberler

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