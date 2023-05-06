Sivas'ta Şiddetli Rüzgar 8 Katlı Apartmanın Çatısını Uçurdu

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar, Eğriköprü Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar kameralara yansıdı. AFAD ve polis ekipleri bölgede önlem aldı.

SİVAS'ta öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar 8 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar, öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zorluk yaşattı. Eğriköprü Mahallesi'nde TOKi konutlarının bulunduğu bölgede 8 katlı bir apartmanın çatısı rüzgarın şiddetine dayanamadı. Rüzgarın etkisiyle havalanan çatı, arka kısma doğru devrildi. Çatının rüzgarın etkisiyle kalktığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve polis ekipleri, bina etrafında önlem alarak, vatandaşları bölgeden geçmemesi konusunda uyardı. Bina yakınındaki araçlar da zarar görmemesi için kaldırıldı.