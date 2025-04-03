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Sivas'ta Şiddetli Dolu Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

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Sivas'ta etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika süren etkisiyle hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddeleri boş kaldı.

Şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ta mevsim normallerin altında seyreden hava sıcaklığı beraberinde yağışı getirdi. Önceki günden bu yana etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kentin işlek caddelerinin boş kalmasına neden olan dolu yağışı, bir süre sonra yerini yağmura bıraktı. Kentte yağışlı ve soğuk havanın ilerleyen günlerde de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel
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