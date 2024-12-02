Sivas'ta Sibirya soğukları, eksi 15 derece ile doğa sanata dönüştü

Soğuk havada sıcak manzaralar

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu

SİVAS - Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu.

Sivas, dondurucu soğukların etkisi altında adeta buz tuttu. Geçtiğimiz günlerde yağan kar, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte hayat yavaşlarken, doğa eşsiz bir güzellik sundu. Bitki ve ağaç dallarını saran kırağı, masalsı bir tabloyu andıran manzaralar oluşturdu. Soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünen kentte adeta bir görsel şölen yaşandı. Sivas'ta soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kırağı tutan ağaçların güzel bir görüntü sunduğunu ifade eden Ahmet Zileli, "Bu aya kara kış denir. Bundan sonra zemheri gelir, ondan sonra da gücük ayı vardır. 2 ay çok şiddetli geçer, çok soğuklar vurur. Hava şuan sert, bu da Sivas için normal. Kırağı tutan ağaçlarda güzel bir görüntü vermiş" ifadelerini kullandı.

"Soğuk havada sıcak manzara"

Soğuk havada sıcak manzaraların olduğunu söyleyen Bahadır Kalkan, " Yıllar önceki soğuklara geri döndük. Bu havalar Sivas'ta normal. Uzun zamandır böyle soğuk olmuyordu. Ağaçlarda kırağılar oluştu, soğuk havada sıcak manzaralar. Sivas soğuğu ile meşhur" dedi.