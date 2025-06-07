Sivas'ta seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sivas- Suşehri kara yolu Geminbeli geçidinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan araçtaki 5 kişinin Giresun'dan Sivas'a gezmeye geldikleri ve olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.