Sivas'ta seyir halindeyken alev alan tır dorsesi yandı

Sivas'ta seyir halindeyken alev alan tır dorsesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

R.Ö. yönetimindeki 05 LF 009 çekicide takılı olan 05 DM 5156 plakalı dorse, Sivas- Ankara kara yolu Bedirli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü R.Ö. aracı durdurarak, dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında içinde ıslak mendil ve çocuk bezleri bulunan dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.