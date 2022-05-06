Seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar gördü.
Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Taşbilek, bunun üzerine aracını yol kenarına park ederek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, araçta hasar oluştu.
AA / Güncel