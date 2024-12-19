Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Sivas-Kayseri kara yolunda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeki 58 ACE 982 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel