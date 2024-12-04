Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Sivas'ın Çayyurt Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
S.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı otomobil, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.