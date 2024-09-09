Sivas'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.
Medet Doğan yönetimindeki yol yapım şirketine ait 34 CVB 67 plakalı kamyon, Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Doğan, aracını durdurarak çevredekilerden yardım istedi.
Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki iş makineleri yardımıyla kum dökülerek söndürülmeye çalışıldı. Yangın, olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.