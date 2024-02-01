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Sivas'ta Serpincik Göleti Buz Tutti

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Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düşerek Serpincik Göleti'nin tamamen buz tutmasına neden oldu.

SİVAS'ta, hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezi yakınlarındaki Serpincik Göleti, buz tuttu.

Kentte geçen günlerdeki kar yağışının ardından başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düştü. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti, soğuk hava nedeniyle tamamen buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde en düşük sıcaklık eksi 16 derece ile İmranlı ilçesinde ölçüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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