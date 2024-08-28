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Sivas'ta sel ve dolu: 20 ev su altında kaldı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, Eskikarahisar köyünde 20 evi su altında bıraktı. Sel suları traktör ve römorkları da sürükledi.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele neden olurken, ilçeye bağlı Eskikarahisar köyünde 20 evi su bastı, 2 traktör ve 2 römork sürükledi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Eskikarahisar köyünde dolu yağışının ardından sağanak etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle köy içerisindeki dere taşarken, sel suları bazı tarım aletlerini sürükledi. Sel nedeniyle köyde yaklaşık 20 evi su basarken, 2 traktör ve römorkları da sürükledi. Ayrıca köyde, çok sayıda ahırı ve samanlığı da su bastı. Evlerde mahsur kalan bazı vatandaşları diğer köy sakinleri kurtardı. İhbar üzerine köye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler su basan evlerdeki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

'METRELERCE YÜKSEKLİKTE SU YÜKSELDİ'

Köy sakinlerinden Tuncer Bahar, selin bir anda geldiğini söyleyerek, "Her şey 20 dakika içerisinde oldu. Öncelikle dolu yağdı. 20 dakika içinde sel geldi. Dere kenarındaki bir evde mahsur kaldılar. 2 tanesi çocuk 3 kişiyi kurtardık. Çocuklar çok korkmuştu. Hayvanlar dağda olduğu için telef olan hayvan olmadı" dedi.

'GÜCÜM GİTTİĞİ YERE KADAR KAPIYI İTTİM'

Sel sırasında evde mahsur kalan ve köylüler tarafından kurtarılan Behiye Muhit ise "Tomruk girmesin diye ben kapıyı zor kapattım. Gücüm gittiği yere kadar kapıyı ittim. Gücüm gidince de kapıyı bıraktım. Kızlarımla beraber dört kişiydik. Eşim dışarı da biz içeride kaldık. Her şey anlık oldu. Metrelerce yükseklikte su yükseldi. Kamyon da gelse kamyonu da götürürdü. Saniyeler içinde su geldi. Dereye düşseydik hepimiz giderdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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