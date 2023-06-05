Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken bazı tarım arazileri zarar gördü ev ve ahırları su bastı.

Sivas'ta sel: Ev ve ahırları su bastı

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken bazı tarım arazileri zarar gördü ev ve ahırları su bastı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken bazı tarım arazileri zarar gördü ev ve ahırları su bastı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşır yağış bir süre sonra Kuşkaya Köyü'nde sele neden oldu. Sel sonrası bazı tarım arazilerine, bahçeler, ev ve ahırlara su bastı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı selde maddi zarar oluştu.