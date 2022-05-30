Sivas'ta şehitler anıtı yenileniyor - Haberler

Sivas'ta şehitler anıtının yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi arkasında bulunan 4 Eylül Meydanı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarihi eserlerin etrafındaki yapı yoğunluğunun azaltılmasını amaçlayan proje, 20 bin metrekarelik yerleşke üzerine inşa ediliyor.

Proje alanında yer alan eskiyen ve yer yer deforme olan mevcut şehitler anıtı ise yenilenecek.

Kaldırılan anıtın yerine şehrin motiflerini taşıyan, şehitlerin manevi hatıralarını yaşatacak yeni bir anıt inşa edilecek.

4 Eylül Meydanı Projesi'nin 4 Eylül tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Buradaki anıtımızın taşınma işlemlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Anıtımız şehit ailelerimizin onayladığı bir bölgeye taşınacak. Bu bölgeye yeni bir anıt kazandırılacak." ifadesini kullandı.