Haberler

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Kentte hizmet veren bir özel halk otobüsünde şehit babası Kaya Duran Kıraç ile tartışan halk otobüsü şoförü M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde şehit babası Kıraç ile tartışan şoför M.B, görevinden süresiz uzaklaştırılmış, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edilmiş, sahibine ise en üst seviyeden para cezası uygulanmıştı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit babası Kıraç, M.B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
'Yolyemezler' suç örgütüne operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da dev operasyon! 51 kişi hakkında gözaltı kararı
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.