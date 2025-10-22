Haberler

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü görevinden uzaklaştırıldı

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförünün görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde kentte hizmet veren bir özel halk otobüsünde, şehit babası K.D.K'ye yönelik saygısız ve kabul edilemez bir davranış sergilendiği belirtilerek, "Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır." ifadesine yer verildi.

Olayın hemen ardından ilgili şoföre bir daha toplu taşımada görev yapmaması için süresiz olarak men cezası verildiği, halk otobüsünün 3 ay süreyle toplu taşımadan men edildiği ve özel halk otobüsü sahibine ise en üst seviyeden para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz." bilgisi paylaşıldı.

Şehit Aileleri Derneğinden tepki

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de yaptığı yazılı açıklamada, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde, şehit babası K.D.K'ye otobüs şoförü tarafından ağır hakaretlerde bulunulduğunu ve fiziki saldırıya teşebbüs edildiğini belirtti.

Saygısız davranışı şiddetle kınadığını vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir. Bundan böyle şehit ve gazi ailelerimize yönelik her türlü saygısızlık, hakaret veya hadsizlik, kimden gelirse gelsin, en sert şekilde karşılık bulacaktır. Hiç kimse şehitlerimizin emanetlerini rencide edemez, aşağılayamaz, hor göremez. Böyle bir davranışta bulunan herkes, karşısında yalnızca bir derneği değil, bütün bir milletin vicdanını bulacaktır. Olayın hemen ardından gerekli mercilerle görüşülmüş, şehit babamızın hakkını savunmak ve adaletin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunulmuştur."

Deveci, olay anına ilişkin cep telefonu kamerası görüntülerini de basınla paylaştı.

Görüntülerde, şoförün, durakta durmadığını öne süren ve aralarında şehit babası K.D.K'nın da yer aldığı yolcularla tartıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
