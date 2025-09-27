Sivas'ta Şehit Aileleri ve Gazilere Piknik

Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler piknik programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehitlerimize Saygı, Gazilerimize Vefa" projesi kapsamında Hafif Gölü'nde piknik programı düzenlendi.

Programa katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ve Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehit aileleri ve gaziler katıldı.