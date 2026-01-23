Haberler

Sivas'ta kar yağışı; 945 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas Gültepe Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir sebze halinde 2 dükkanın çatısı çöktü. Olayda yaralanan olmadı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

SEBZE HALİNDE 2 DÜKKANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi içerisindeki sebze halinde 2 dükkanın çatısında biriken kar nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri çöken çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, çatının altındaki bir otomobil ve kamyon ise zarar görmedi. Çatının çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
