Sivas'ta satranç heyecanı yaşanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Sivas'ta devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 168 okul takımı, Türkiye Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 600'ü aşkın sporcudan oluşan genel ve kız okul takımlarının, kendi kategorilerinde ilk dörde girip Türkiye derecesi elde etmeye çalıştığı organizasyon, bugün yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Müsabakada mücadele eden sporculardan Sivas Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yusuf Batın Yağcı (16), AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri satranç oynadığını söyledi.

2017'de Türkiye ikincisi olduğunu belirten Yağcı, Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakalarında çeşitli illerden gelen yarışmacılara karşı mücadele ettiğini dile getirerek, "Gayet rekabetli bir turnuva oluyor. Bu organizasyonun Sivas'ta yapılmasından dolayı da çok gururluyuz, bu turnuvaların devamını bekliyoruz." dedi.

Yağcı, turnuvada takım olarak iyi gittiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Satranç disiplin isteyen bir spor ve bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Kalan iki maçı da alırsak önemli bir derece yaparız inşallah. Satranç, eğitimime önemli katkı sunuyor, özellikle matematikte düşünme tekniğini geliştiriyor. Satrançta ileriyi hesaplamaya çalışıyorsunuz, bu da derslerde etkili oluyor ve analitik düşünmeyi artırıyor. Gayet güzel bir organizasyon ve ortam mükemmel. Türkiye Satranç Federasyonuna ve Türkiye İş Bankası'na teşekkür ediyoruz."

"Yarışmada derece elde etmeyi isterim ama önemli olan eğlenmek"

Elazığ'dan müsabakalara katılmak üzere kente gelen 12 yaşındaki Kübra Yıldız ise 2017 yılında Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu, yeniden derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Yıldız, Sivas'taki yarışmaların keyifli geçtiğini dile getirerek, "İnsanlar güçlerini tanımış oluyor. Türkiye İş Bankası ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Yarışmada derece elde etmeyi isterim ama önemli olan eğlenmek." diye konuştu.

Adıyaman'dan müsabakalara katılmak üzere Sivas'a gelen Sevcan Fırat da anaokulu öğretmeni olan babasının teşvikiyle satranca başladığını anlattı.

İlkokulda turnuvalara katıldığını dile getiren Fırat, 2016 yılında yaş kategorisinde birincilik elde ettiğini bildirdi.

Fırat, başarısından dolayı babasının da satranca ilgisinin başladığını anlatarak, "Ulusal turnuvalara gittiğimde babam da geldi. Satrancın bana en büyük katkısı başarma duygusunu öğretmek oldu. Böylelikle kendimi bir alanda gösterebiliyorum. Bir şeyler başarabildikçe daha çok oynamak istiyorum. Eğitim hayatıma ve pratik düşünmeme katkısı oluyor. Özellikle matematik dersinde başarılı olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Artık düşünen nesillere ihtiyacımız var"

Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat ise kızına müsabakalarda destek olmak için Sivas'a geldiğini belirtti.

Kızının başarılarının ardından satranca ilgisinin daha da arttığını dile getiren Fırat, ailece işin içerisine girdiklerini söyledi.

Antrenör belgesi aldıktan sonra aday hakemlik ve il hakemliği yaptığını aktaran Fırat, "Biraz daha işin içerisine girince satranç il temsilciliğine kadar geldik. Güzel bir görevi temsil ettiğime inanıyorum." dedi.

Satrancın çocukların düşünsel becerilerine katkı sağladığına değinen Fırat, şunları kaydetti:

"Artık düşünen nesillere ihtiyacımız var. Çocuklarımız geleceği ve toplumu temsil edecek, büyük umut içerisindeyiz. Buradaki organizasyon gerçekten devasa, profesyonel hazırlanmış. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tulay'a, satranca büyük katkı sağlayan Türkiye İş Bankası'na ve ev sahipliğinden dolayı Sivaslılara teşekkür ediyorum. Çünkü malzeme olmasa biz bu organizasyonları gerçekleştiremiyoruz. Her anlamda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz."