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Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mücahit Ç'nin kullandığı 07 AEE 339 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Kutan Özü 1 Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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