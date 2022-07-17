Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Mücahit Ç'nin kullandığı 07 AEE 339 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Kutan Özü 1 Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Güncel Haberler

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