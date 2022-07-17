Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mücahit Ç'nin kullandığı 07 AEE 339 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Kutan Özü 1 Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel