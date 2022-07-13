Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. M.G. (19) yönetimindeki 06 AN 1610 plakalı otomobil, Suşehri ilçesi baraj yolu Türkmenler köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.F. (19) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Faruk Kara - Güncel Suşehri Sivas Güncel Haberler

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