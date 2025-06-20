Sivas'ta Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği, şap hastalığı nedeniyle kentteki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu açıkladı. Aşılama faaliyetlerine başlanacağı belirtildi.

Sivas Valiliği, şehirde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülke genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığının görülmeye başladığının tespit edildiği belirtildi.

Sivas'a komşu çevre illerde gerek hastalık gerekse tedbir amaçlı hayvan pazarlarının kapatıldığı ve hayvan hareketlerinin kısıtlandığı aktarılan açıklamada, "Hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi ve virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki hayvan hareketleri kısıtlanmış olup, hayvan pazarları 20 Haziran'dan itibaren ikinci bir talimata kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Risk görülen bölgeler başta olmak üzere büyükbaş hayvanlarda aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun ehemmiyetine binaen ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, işletmeye dışarıdan gelen ve hayvancılıkla uğraşan şahısları içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, işletme sahiplerinin hayvanlarını aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.