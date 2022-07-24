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Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Oluktaş köyünde Muhsin Daşbaş'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daşbaş'ın ihbarıyla köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hasar oluşan yangında üzüntüden fenalaşan 83 yaşındaki Ayşe Daşbaş'a ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Oluktaş Sivas Güncel Haberler

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