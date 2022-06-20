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Sivas'ta sahte para ele geçirildi

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta sahte para ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelerde sahte banknotla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltına aldıkları 3 şüphelinin üst aramasında 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Şüphelilere parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Sivas Güncel Haberler

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