Sivas'ta sahte para ele geçirildi
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelerde sahte banknotla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, gözaltına aldıkları 3 şüphelinin üst aramasında 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.
Şüphelilere parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.
AA / Serhat Zafer - Güncel