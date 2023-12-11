Sivas'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta yapılan operasyonda sahte içki ve kaçakçılıkla ilgili birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas'ta sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

İl merkezindeki 4 iş yeri ve eklentilerinde, bir ikamet ve eklentileri ile bir araçta yapılan aramalarda, 71 litre sahte alkollü içki, 37,5 litre etil alkol, 114 alkol aroma kiti, alkol yapımında kullanılan elektrikli kazan, alkol yapımında kullanılan 4 damla sakızı, 72 elektronik sigara, 93 paket nargile tütünü, 0,60 gram anason ile 8 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.