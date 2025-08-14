Sivas'ta Sahte İçki Operasyonu: 163,5 Litre Ele Geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince 163,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, 163,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.