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Sivas'ta Sahte Asker Tutuklandı

Sivas'ta Sahte Asker Tutuklandı
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Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı. İhbar üzerine ekiplerin müdahalesiyle tutuklanan zanlının, ziynet eşyalarını almak üzere geldiği ifade edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suç üstü yakalandı.

İlçeye bağlı Çanakçı köyünde yaşayan R.D'yi (56) arayan Ş.K. (24) kendisini askeri personel olarak tanıtıp, askeri operasyonda kullanmak için R.D'den evinde bulunan ziynet eşyalarını almaya geleceklerini söyledi.

Ş.K'nin konuşmalarından şüphelenen R.D. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

???????İhbar üzerine köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri eve ziynet eşyalarını almaya gelen Ş.K'yi suç üstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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