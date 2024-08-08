Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusu telef olan kedinin başından ayrılmadı
Sivas'ta bir araç çarpması sonucu telef olan kediye başka bir kedi yavrusu sahip çıktı ve başından ayrılmadı. Olay duygusal anlara sahne oldu.
Sivas'ta sahipsiz kedi yavrusunun, araç çarparak telef olan bir kedinin başından ayrılmaması dikkati çekti.
Bahtiyar Bostan Mahallesi'ndeki ara sokakta sahipsiz bir kedi yavrusuna araç çarptı.
Kedi yol ortasında telef olurken, bir başka kedi yavrusu ise hayvanın başında beklemeye başladı.
Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.
Telef olan kedi, vatandaşlarca yoldan kaldırıldı.