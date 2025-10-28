Sivas'ta "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi
Yeşilay Sivas Şubesi tarafından "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi.
Yeşilay Sivas Şubesi tarafından "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" gerçekleştirildi.
Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve UMKE ekipleri katıldı.
Etkinlikte öğrencilere, Yeşilay'ın çalışmaları, teknoloji bağımlılığı ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Program sonunda öğrencilere Yeşilay tişörtleri hediye edildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel