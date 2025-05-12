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Sivas'ta Sağanak Yağış Sonrası Gökkuşağı Görsel Şöleni

Sivas'ta Sağanak Yağış Sonrası Gökkuşağı Görsel Şöleni
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Sivas'ta akşam saatlerinde gerçekleşen sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, görenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Vatandaşların ilgisini çeken doğa olayı, çocukluk anılarını canlandırdı.

Sivas'ta sağanak sonrası gökkuşağı şöleni

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde çıkan gökkuşağı, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Sivas'ta akşam saatlerindeki yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, gökyüzünü adeta renklere boyadı. Kentte aniden bastıran yağmurun ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Renklerin uyumuyla dikkat çeken doğa olayı kısa süreli olsa da, görenlere çocukluk hatıralarını hatırlattı.

"Gökkuşağını gördüğümde çocukluğumda yaptığım resimlerim aklıma geldi"

Gökkuşağını gördüğünde çocukluğunda yaptığı resimlerin aklına geldiğini ifade eden Üniversite öğrencisi Emre Can Çetinkaya, "Yüce Rabbim Sivas'tan bereketini eksik etmedi. Çokta güzel bir gökkuşağı çıktı. Çok güzel bir görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağının kısa sürmesi bizi biraz üzdü. Gökkuşağını gördüğümde, çocukluğumda yaptığım resimlerim aklıma geldi. Bu yüzden de çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Güncel
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