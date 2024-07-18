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Sivas'ta sağanak ve dolu sonrası çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçileri kurtarıldı

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Sivas'ta yaşanan sağanak ve dolu sonrası mevsimlik tarım işçilerinin çadırları su basmıştır. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışma ile işçiler kurtarılmıştır.

SİVAS'ta sağanak ve dolu sonrası çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçileri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yaramış köyüne, Diyarbakır'dan gelen 70 mevsimlik işçinin kaldığı çadırları, dün yaşanan sağanakta su bastı. İşçiler mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun çökmesi nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekiplere, traktörle gelen köylüler destek verdi. Yapılan çalışma ile işçiler, kaldıkları yerden alınarak güvenli alanlara taşındı. Mevsimlik işçiler, AFAD ve jandarmaya ait otobüslerle il merkezindeki Kongre Anadolu Lisesi'nin pansiyonuna yerleştirildi. İşçilere burada akşam yemeği ve sabah kahvaltısı ikramı yapılarak, barınma ve iaşe ihtiyaçları giderildi. Bir gün misafir edilen mevsimlik işçiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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