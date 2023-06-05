Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde bağlı Kuşkayası köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak, akşam şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Kuşkayası köyünden geçen Çamçukur Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar tahrip oldu.

Sel nedeniyle köydeki tarım arazilerinde hasar oluştu.