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Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sivas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

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Sivas'ın Kangal ilçesinde bağlı Kuşkayası köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bağlı Kuşkayası köyünde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

İlçede gün boyu etkili olan sağanak, akşam şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Kuşkayası köyünden geçen Çamçukur Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar tahrip oldu.

Sel nedeniyle köydeki tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Kangal Sivas Güncel Haberler

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