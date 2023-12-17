Sivas'ta Sağanak Nedeniyle Otomobil İş Yerine Çarptı
Sivas'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde meydana geldi. İhsan Yıldırım yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir iş yerine çarparak durdu. Sürücü Yıldırım, kazada yara almazken iş yerinde hasar meydana geldi.