Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta Sağanak Nedeniyle Otomobil İş Yerine Çarptı

Sivas'ta Sağanak Nedeniyle Otomobil İş Yerine Çarptı

17 Aralık 2023 12:33 Güncelleme: 12:34 Abone Ol

Sivas'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.