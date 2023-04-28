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Sivas'ta sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Sivas'ta sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Güncel Haberler

Sivas'ta sağanak nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım aksadı.

Sivas'ta sağanak nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu Erzincan- Sivas kara yolunda ulaşım aksadı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Erzincan-Sivas kara yolunda zincirleme kazaya neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs, Toptancılar Kavşağı'na yaklaşık 100 metre kala çarpıştı.

Kazanın ardından kara yolu trafiğe kapanınca uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yol güvenliğini alarak ulaşımı bir süre tek şeritten sağladı.

Yaralananın olmadığı kazada araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Erzincan Tragger Sivas Güncel Haberler

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