Sivas'ta sağanak etkili odu - Haberler

Sivas'ta sağanak etkili odu
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gündüz etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini yağmura bıraktı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.
Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sağanak, bazı binalarda yağmur suyu giderlerinin taşmasına yol açtı.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel