Sivas'ta sağanak etkili odu - Haberler

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Sivas'ta sağanak etkili odu

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta sağanak etkili odu

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gündüz etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini yağmura bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı.

Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak, bazı binalarda yağmur suyu giderlerinin taşmasına yol açtı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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