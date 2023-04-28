SİVAS'TA SAĞANAK, 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

SİVAS'ta aniden etkili olan sağanak yağış nedeniyle 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

SİVAS'ta aniden etkili olan sağanak yağış nedeniyle 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Aniden etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda seyir halinde olan 4 hafif ticari araç, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası trafik tek şeritten sağlandı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)