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Sivas'ta TIR Devrildi: Şoför Yaralandı

Sivas'ta TIR Devrildi: Şoför Yaralandı
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Sivas'ta kontrolden çıkan sac yüklü TIR, devrilerek şoförü Sinan Aslan'ı yaraladı. Olay, Şeyhşamil Mahallesi'nde meydana geldi. Devrilen TIR'ın şoförü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan sac yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför Sinan Aslan (36) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi, Şehit Hamit Kandur Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinan Aslan idaresinde 58 AER 652 çekici ve 58 AAE 161 dorse plakalı sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'ın şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR içerisinde bulunan rulo halindeki sacların bir kısmı üç katlı apartmanın bahçe duvarına zarar verip bahçeye düştü.

TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırıldığı kaza ile soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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