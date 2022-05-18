Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi - Haberler

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi Müzeyyen Baykal'ı (36) sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan sanık Necmettin Gündüz'ün (38) yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren sanık Gündüz, "Kasaptan satın aldığım bıçakla koşarak yakaladım. Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. Yere düşmesi nedeniyle bıçak darbesi karın bölgesine geldi" dedi.

Olay, 8 Aralık 2021'de Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde kısa süre önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Necmettin Gündüz, cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Müzeyyen Baykal ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Sanık Gündüz hakkında Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.