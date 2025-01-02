Sivas'ta Regaip Kandili'nde Salep İkramı

Sivas'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara salep ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 827 yıllık tarihi Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kandil gecelerinde ikram geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen programda yatsı namazı öncesi ve sonrası yaklaşık 1500 kişiye salep dağıtıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, bölge müdürlüğü olarak Sivas ve Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikram ettiklerini ifade etti.

Karaca, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra bütün mübarek gün ve gecelerde özellikle kandil olarak bilinen gecelerde bu şekilde etkinlikler yapmaya devam edecek. Türkiye genelinde insanlarımızın değer yargılarına saygı duyarak bu anı paylaşmak, bu manevi hazzı birlikte yaşamak adına salep dağıtmayı uygun bulduk. Regaip Kandili vesilesiyle Sivas'ta 1500 vatandaşımıza salep dağıttık. Güzel değerler paylaşıldıkça artar, biz de bugün bunu amaçladık."

Vatandaşlar cami çıkışı salep ikramına ilgi gösterdi.

Öte yandan Kırşehir'deki Hoca Ahmet Yesevi Camisi ile Niğde'nin Bor ilçesindeki Sokullu Mehmet paşa Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.