Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik uyarı levhasına çarptıktan sonra refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik uyarı levhasına çarptıktan sonra refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Eğriköprü Mahallesi'nde seyreden K.D. idaresindeki 58 ADG 243 plakalı otomobil, Erhan Üstündağ Caddesi'nde kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Refüjün önündeki trafik uyarı levhasına da çarpan aracın sürücüsü ile yanında bulunan Y.Y, A.Ö. ve O.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Otomobil, Sivas, Güncel, Haberler

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