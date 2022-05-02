Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.
Vali Salih Ayhan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar tarihi Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Namaz sonrası Vali Ayhan, milletvekilleri ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.
AA / Serhat Zafer - Güncel