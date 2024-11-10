Sivas'ta Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta husumetlisi İ.Y. (34) tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Özen (21), hayatını kaybetti. Olay sırasında kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği İbrahim Şahin (26) de yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen aracıyla seyir halinde olan İ.Y., cadde üzerinde aynı istikamete giden husumetlisi Ali Özen'in kullandığı 58 AEB 077 plakalı aracın önünü kesti. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İ.Y. yanında bulunan pompalı tüfekle Özen'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Özen ve kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Ali Özen ve İbrahim Şahin, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tesadüfen olay yerinden geçerken yaralanan Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli İ.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,