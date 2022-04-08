Sivas'ta polisler üniversitede stant kurarak öğrencileri bilgilendiriyor - Haberler

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Sivas'ta polisler üniversitede stant kurarak öğrencileri bilgilendiriyor

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta polisler üniversitede stant kurarak öğrencileri bilgilendiriyor

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde stant kurdu.

SİVAS (AA) - Sivas Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde stant kurdu.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yer alan Merkezi Kafeterya önüne kurulan stantta İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinden görevliler bilgilendirme faaliyeti yapıyor.

Özellikle madde bağımlılığı konusunda öğrencileri bilgilendiren polisler, meslekleri hakkında da bilgi veriyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Polis, Sivas, Güncel, Haberler

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