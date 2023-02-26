Sivas'ta polisler, depremzedelerin gönüllerine dokunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ta öğrenci yurduna yerleştirilen depremzedelere daha iyi hizmet vermek için "polis noktası" oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taleplerin karşılanması noktasında da yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ta öğrenci yurduna yerleştirilen depremzedelere daha iyi hizmet vermek için "polis noktası" oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taleplerin karşılanması noktasında da yardımcı oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu'nda depremden etkilenen şehirlerden gelen yaklaşık 9 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanıyor.

Birçok kurumun görev yaptığı yerleşkede İl Emniyet Müdürlüğü de oluşturduğu polis noktasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Depremzedelere polis noktasında çay ikram edip, taleplerini dinleyerek karşılanmasına katkı sağlayan, çocuklarla yakından ilgilenen polisler, afetzedelerin gönüllerine dokunuyor.

"Milletimizin nasıl bir bütün olduğunu gördük"

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, AA muhabirine, ülke olarak çok acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

Depremin ilk anından itibaren Türk milletinin necip bir millet olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Akçay, "Depremin yaralarının sarılması, arama kurtarma faaliyetleri ve enkazların kaldırılması esnasında milletimizin nasıl bir bütün olduğunu gördük." dedi.

Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak kendilerine düşen görevleri yerine getirmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Şunu gururla söyleyebilirim ki devletimizin bütün kurumlarının insanüstü gayretle her bir insanımıza yardım etmek, yaraları sarmak için yoğun şekilde, kurum ayırt etmeksizin birlik, beraberlik içerisinde çalıştığını gördük." şeklinde konuştu.

"Elbirliğiyle yaralarımızı saracağız"

Depremzedeleri Sivas'ta en iyi şekilde ağırlama gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

"Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması, daha iyi hizmet verilmesi için polis noktası kurma kararı aldık. Jandarma Komutanlığımız da burada personel görevlendiriyor. Hem adli olayları hem sosyolojik yönden yapabileceğimiz tüm hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine 300-400 arası personel görevlendirdik, 40'ın üzerinde aracımız deprem bölgesinde. Sivas'ta da AFAD bünyesinde komiteler oluşturuldu ve her komitede personellerimiz görevli. Sivas tüm kurumlarıyla depremzedeler için ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini yaptı. Allah milletimize böyle acıları bir daha göstermesin. İnşallah elbirliğiyle yaralarımızı saracağız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir konu yok."