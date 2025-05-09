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Sivas'ta Polis Memuru Motosiklet Kazasında Yaralandı

Sivas'ta Polis Memuru Motosiklet Kazasında Yaralandı
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Sivas'ta bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru A.A. yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğriköprü Mahallesi, Mahmut Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkış yapan C.K. yönetimindeki 58 AFC 072 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan polis memuru A.A.'nın kullandığı 58 ADM 907 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis memuru yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru A.A., sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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