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Sivas'ta patates işçisine yıldırım düştü, ağır yaralandı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde bir patates işçisi, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi, tedavi altına alındı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde üzerine yıldırım düşen patates işçisi ağır yaralandı.

Yarhisar köyünde patates işçisi olarak çalışan O.D'nin (28) üzerine traktörün yanında bulunduğu esnada yıldırım düştü.

Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan işçi Hafik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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