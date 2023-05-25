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Sivas'ta Patates Ekimleri Devam Ediyor

Sivas'ta Patates Ekimleri Devam Ediyor

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Sivas'ta patates ekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiler, bu yıl yağışların istenilen seviyede olmasından dolayı rekoltede artış bekliyor. Sivas ve Şarkışla bölgesi Türkiye'nin depolu patatesinin yüzde 80-90'ına tekabül ediyor.

Sivas'ta patates ekimleri devam ediyor

SİVAS - Türkiye'nin önemli patates üretimi merkezlerinin başında gelen Sivas'ta patates ekimleri devam ediyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı 83 kilometre olan Şarkışla ilçesinde yemeklik patatesin ekimi devam ediyor. Mayıs ayının ortalarında başlayan ekim hummalı bir şekilde sürerken çiftçiler ise geçen yıla göre bu yıl oldukça umutlu. Yağışların istenilen seviyede olmasından dolayı bu yıl rekoltede artış bekleniyor. Patates üretiminde geçen yılki üretimin üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten çiftçi Köksal Yılmaz, Sivas ve Şarkışla bölgesinin Türkiye'nin depolu patatesinin yüzde 80'nine yüzde 90'nına tekabül ettiğini söyledi.

"En yüksek rekolteye ulaşacağız"

Çiftçi Köksal Yılmaz, patateste en yüksek rekolteye ulaşacaklarını ifade ederek, " Patates ekimine başladık. Önce kalite sonra doğru toprak analiziyle bununla beraberde şuurlu kişilerin ekimiyle en yüksek rekolteye ulaşacağız. Geçen yılda aldığımız verimin bu sene hedefimiz üzerine çıkmak. Üzerine çıkmamamız içinde şuan da hiçbir neden yok. Bu seneki yağışlarla beraber hedefimiz en büyük rekolteyi yakalayıp kaliteli ürün yetiştirmek. Sivas ve Şarkışla bölgesi Türkiye'nin depolu patatesinin yüzde 80'nine yüzde 90'nına tekabül ediyor. Bu demektir ki bölgemiz olarak yılda bir sefer ürün alıyoruz ama tam kalite alıyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şarkışla Türkiye Sivas Güncel Haberler

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