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Sivas'ta Patates Ekimi Sırasında Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta patates ekimi sırasında tarlaya yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Osman Demirbaş (28), kurtarılamadı.

SİVAS'ta, patates ekimi sırasında tarlaya yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Osman Demirbaş (28), kurtarılamadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarındaki tarlada meydana geldi. Nevşehir'den patates ekimi için gelen Osman Demirbaş'ın tarlada çalıştığı sırada, bulunduğu noktaya yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demirbaş, önce Hafik Devlet Hastanesi'ne ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirbaş, yaşamını yitirdi. Cenaze, hastane morguna konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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