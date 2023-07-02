Üye Girişi
Haberler
Sivas'ta park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

Sivas'ta park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

Güncel Haberler

Sivas'ta park halindeyken motor kısmından yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Sivas'ta park halindeyken motor kısmından yanan otomobilde hasar meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki 58 BY 992 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde motor kısmından yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

İtfaiye Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title